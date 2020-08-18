Отопление в Уфе могут дать раньше обычного срока

Эпидемия может внести свои коррективы в отопительный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопление в Уфе могут дать раньше запланированного срока в связи с коронавирусом и сезонными простудными заболеваниями. Об этом на оперативном совещании в мэрии заявил глава городской администрации Ульфат Мустафин.

«Если с первых дней сентябрь будет холодным, мы должны всё предусмотреть и в первую очередь обеспечить теплом дома, образовательные и социальные учреждения – дети не должны мерзнуть. Раскачиваться неделями никто не будет. Уже сегодня проведите всю подготовительную работу», – сказал градоначальник.

Напомним, традиционно отопление включается в конце сентября - начале октября. Для преждевременного запуска температура воздуха в течение пяти суток должна быть ниже восьми градусов тепла.