Оперштаб Башкирии принял решение открыть кинотеатры 1 сентября

фото: vk.com // кинотеатр Родина

Кинотеатры в Башкирии возобновят работу 1 сентября. Такое решение 18 августа в принял региональный оперштаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Минкульт РБ.

В фойе и залах будут введены новые меры в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями. Посетители и персонал должны носить маски. Администрация кинотеатров обеспечит социальную дистанцию – в том числе возле касс, кинобаров, при рассадке в залах, а также на выходах и входах.

«Интервалы межу киносеансами должны быть не менее получаса, чтобы успеть проветрить и продезинфицировать залы», – добавили в министерстве культуры.

Жителям также рекомендуется покупать билеты онлайн.