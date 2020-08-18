В Башкирии 20-летний водитель легковушки насмерть сбил пожилого мужчину

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью в Краснокамском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: 20-летний водитель сбил пожилого мужчину.

Как передали в региональной Госавтоинспекции, дорожный инцидент зафиксирован на 70 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск. Парень за рулем вазовской «четырнадцатой» совершил наезд на 63-летнего мужчину из Нефтекамска. Пешеход от полученных травм скончался на месте. В полиции сообщили, что на погибшем не было светоотражающих элементов – по всей видимости, водитель его попросту не заметил.

ГИБДД начала разбирательство по факту смертельного ДТП.