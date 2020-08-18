В Роспотребнадзоре Башкирии ответили, нужно ли делать прививку от гриппа тем, кто переболел коронавирусом

В 2020 году в противогриппозную вакцину были включены четыре новых штамма Фото: Олег УКЛАДОВ

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, нужно ли делать прививку от гриппа переболевшим коронавирусом. Соответствующий вопрос специалисту задал мэр республиканской столицы Уфы Ульфат Мустафин во время оперативного совещания.

«Это определят врачи. Но как только человек полностью выздоровеет полностью, противопоказаний для вакцинации против гриппа не будет», – ответила замначальника регионального Роспотребнадзора Галина Пермина.

Она также добавила, что прививку необходимо сделать в обязательном порядке, поскольку в 2020 году в противогриппозную вакцину были включены четыре новых штамма. Последние три года население России с ними не встречалось.