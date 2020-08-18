За многомиллионную кражу в Башкирии осудят преступную группу: среди фигурантов полицейский и сотрудник Роспотребнадзора

Полицейского отстранили от службы

В Стерлитамаке будут судить преступную группу из шестерых человек за хищение продукции на 93 млн рублей. Среди фигурантов уголовного дела есть полицейский и сотрудник Роспотребнадзора. Об этом сообщили в СК Башкирии.

Обвиняемые в зависимости от роли и степени участия в преступлении проходят сразу по семи уголовным статьям: злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, кража, служебный подлог и отмывание имущества.

По версии следствия, в 2018 году старший оперуполномоченный стерлитамакского управления МВД написан «анонимку» на предприятие «БашХолдинг». В своем сообщении полицейский заявил, что фирма хранит агрохимическую продукцию без соответствующих документов. Затем правоохранитель сам инициировал проверку и организовал изъятие химикатов на сумму порядка 220 млн рублей. Продукцию он перевез в два складских помещения без оформления каких-либо документов.

Полицейский пытался договориться с руководством компании о прекращении проверки. Взамен оперуполномоченный просил 100 млн рублей. Глава фирмы на сделку не пошел и отказался. Тогда сотрудник вместе с соучастниками привлек к делу специалиста эксперта и начальникам местного отделения Роспотребнадзора. Последний вынес ложный акт обследования склада предприятия, на котором якобы были выявлены нарушения санитарных требований к товару, который теперь подлежит уничтожению.

«В последующем, обвиняемый вместе с подельниками реализовали часть продукции на общую сумму свыше 93 млн рублей сельхозпредприятиям, в том числе, продукция на сумму более 22 млн рублей была продана под договорам поставок с целью придания сделкам законного вида», – написали в СК.

Обвиняемые не признали в вину в преступлениях. На их имущество был наложен арест. Сотрудника полиции отстранили от служебных обязанностей, но не уволили.

«Оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД республики проведена служебная проверка. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции. Если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности», – заявили в МВД.

Сейчас фигуранты уголовного дела ожидают суд.