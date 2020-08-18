Коронавирус в Башкирии подтвердился еще у 35 человек

Коечный фонд свободен только на 33%

В Башкирии по состоянию на 18 августа 2020 года коронавирус подтвердился у 7337 человек. Прирост за сутки составил 35 инфицированных. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 178. В башкирской столице число зараженных с начала пандемии выросло до 2864 человека (+22 за сутки). Об этом на оперативном совещании в городе Уфе сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Галина Пермина.

За весь период проведено порядка 700 тысяч исследований на коронавирус. Коечный фонд свободен только на 33%. Уровень летальности, по словам Перминой, «держится на стабильном уровне». Напомним, официально жертвами COVID-19 в Башкирии стали 27 человек.