В Уфе собака принесла в зубах во двор останки человека

Остальные части тела неизвестного мужчины были обнаружены позже близ реки Сутолки.

В столице Башкирии обнаружены останки человека. Как сообщили в пресс-службе МВД, череп принадлежит мужчине средних лет. Также озвучили подробности, оказалось, что история с обнаружением костей началась еще в декабре 2019 года.

Тогда в отдел полиции № 9 поступило сообщение от местных жителей, проживающих в частном секторе на улице Пархоменко, что их собака принесла во двор череп. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Остальные части тела неизвестного мужчины были обнаружены позже близ реки Сутолки. Также здесь стражи порядка нашли личные вещи погибшего.

В данный момент составлен субъективный портрет мужчины: на вид ему 45-65 лет, рост 163-175 см, худощавого телосложения, с ярко-выраженной травмой в виде перелома носа, травма головы в виде повреждения черепа, а также перелом коленного сустава.

Если вы опознали погибшего, просим обратиться в Отдел полиции №9 по телефонам 8(347)279-56-46, 279-56-22.