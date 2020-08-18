В Башкирии простились с 35-летней женщиной, которая умерла в тысячах километрах от дома

Московские друзья попрощались с ней 13 августа в фойе клиники, а затем ее увезли на родину

В деревне Заитово Аургазинского района республики 15 августа простились с 35-летней Альмирой Д. (имя изменено – Ред.), которая умерла в тысячах километрах от дома.

Как стало известно «КП – Уфа», уроженка Башкирии пять лет назад переехала в Москву – строила карьеру, завела новые знакомства, путешествовала по стране и миру. Последнее подтверждают и ее фотографии в социальных сетях – Альмира любила открывать для себя новые места.

Однако в этом году женщине резко стало хуже – у нее нашли опухоль мозга. Женщина была прооперирована в Москве в Национальном медико-хирургическом Центре имени Н. И. Пирогова. Однако после операции Альмира впала в кому, из которой не вышла.

Московские друзья попрощались с ней 13 августа в фойе клиники, а затем ее увезли на родину, и в минувшую субботу придали земле.

- Как же так, мой ангелочек. Я буду очень по тебе скучать, пусть там тебе будет хорошо, - скорбят по Альмире подруги.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Альмиры.