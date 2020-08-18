На трассе в Башкирии разбилась супружеская пара: женщина скончалась в больнице

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Иглинском районе Башкирии разбилась супружеская пара. Женщина скончалась после госпитализации. Об этом рассказали в ГИБДД республики.

Авария случилась в девятом часу утра 17 августа на 1547 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Столкнулись Ford Focus и грузовик Mercedes-Benz Actros. После удара легковушку отбросило в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В Ford находилась супружеская пара – за рулем 51-летний мужчина, а на пассажирском сиденье его 48-летняя жена. После ДТП их госпитализировали. Спустя несколько часов женщина от полученных травм скончалась в больнице.

17 августа на дорогах Башкирии зафиксировано 12 аварий, в которых два человека погибли и 13 – получили травмы.