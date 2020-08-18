«Комсомольская правда» отправилась в автопробег по самым интересным местам Башкирии

«Комсомольская правда» отправляется в автопробег по самым интересным местам Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня «Комсомольская правда» отправляется в автопробег по Башкирии. В честь 175-летия Русского географического общества при финансовой поддержке башкирского отделения РГО мы вместе с друзьями и партнёрами посетим знаковые места трёх популярных у туристов районов республики: Абзелиловского, Архангельского и Белорецкого.

Участникам пробега предстоит преодолеть 900 километров, на пути их ждут, пожалуй, самые интересные достопримечательности Башкирии.

- Нас ждут Аскинская пещера, Свято-Никольский храм, колесо Тирляна, гора Малиновая, озеро Банное, водопад и скалы Могак. С каждым из этих мест связаны свои истории, мы будем рассказывать подробности о них и делиться живописными фотографиями, - рассказала региональный директор "КП-Уфа" Елена Романова.

Стартует автоколонна с улицы Тукаева, 23. Теперь здесь установлена мемориальная доска, посвящённая Якову Владимировичу Ханыкову, губернатору Оренбургской губернии, к которой раньше относилась Башкирия. К слову, именно Ханыков стоял у истоков РГО в России.

Председатель башкирского отделения Российского географического общества Салават Сагитов пожелал участникам пробега доброго пути.

- Помнить о тех, кто работал на благо нашей с вами земли, - это наша с вами обязанность. Пожелаем нашему каравану доброго пути! Спасибо вам, хорошей вам дороги, - сказал Сагитов.

После завтрака, который предоставил "Сытый Батыр", автоколонна двинулась к первой остановке путешествия - Аскинская пещера.