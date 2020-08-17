«Нет компромисса — Куштау не разрабатывается»: глава Башкирии заявил о своей позиции

Скрншот с прямого эфира на странице Радия Хабирова

На встрече с активистами и членами Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества (СПЧ) глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о своей позиции по поводу разработки Куштау.

«Нет компромисса — Куштау не разрабатывается», — подчеркнул он, охарактеризовав ситуацию вокруг горы, как «серьезный кризис». Руководитель региона также отметил, что жалеет, что ситуация дошла до критической точки. Что касается судьбы задержанных, то, по его словам, те, кто будет признан виновными в нападении на сотрудников полиции и организации массовых беспорядков, будут наказаны по букве закона. У самого Хабирова, отметил он, полномочий принимать таких решений нет.

Кроме того, руководитель региона заявил, что готов к встрече с экоактивистами из палаточного лагеря, которая была отменена сегодня, 17 августа. Хабиров во время разговора также в очередной раз подчеркнул, что «своих не бросает» и не намерен рассматривать вопрос об увольнении кого-то из членов своей команды.

На встрече глава также сообщил, что намерен создать координационный совет под началом вице-премьера Андрея Назарова. В состав совета он намерен включить активистов, членом СПЧ, правительства Башкирии и представителей БСК.