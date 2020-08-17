В ГИБДД предупредил о новом рейде на дорогах Башкирии

Глава башкирской госавтоинспекции Динар Гильмутдинов опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что в республике начинаются профилактические мероприятия.

Специальная серия рейдов под названием «Внимание – дети!» стартовала, чтобы сократить число детского травматизма в ДТП. Профилактические мероприятия включают контроль перевозки детей, конкурсы, усиление постов ДПС. Закончить мероприятия планируют в сентябре.

«Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом остается достаточно серьезнои . За семь месяцев в республике зарегистрировано 206 автомобильных аварии с участием детеи и подростков. В них восемь несовершеннолетних погибли, 216 получили травмы. По территориальности основное их количество приходится на столицу республики, в Уфе произошло 89 ДТП, в них 96 детеи получили травмы, и другие города», – отметил Гильмутдинов.

Глава региональной госавтоинспекции обратился к водителям с просьбой не подвергать детские жизни опасности и соблюдать правила дорожного движения.