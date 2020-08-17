Уфу сковали непроходимые пробки

Прямо сейчас, по состоянию на 19:00, в Уфе образовались сильные пробки. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в данный момент в столице загруженность на дороге оценивается в 9 баллов.

По данным сервиса, традиционно «стоит» центр. Движения практически нет на улице Кирова, Заки Валиди, Сочинской и Революционной. Практически полностью, от 50-летия Октября до Шафиева, забит проспект Октября. Не движется также и улица имени города Галле.

Судя по окрасе карты в сервисе, практически по всему городу также есть и заторы. Возможно, что причиной такого затрудненного движения стало ограничение из-за ремонта дорог. Оно действует на Комсомольской, на улице 8 марта. Выглядит свободным только проспект Салавата Юлаева, частично Менделеева, и Вокзальная улица.