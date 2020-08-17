Житель Башкирии погиб у себя дома во время ремонта

По данным собственного источника "КП-Уфа", мужчина не соблюдал технику безопасности

В одном из сел Кушнаренковского района Башкирии во время ремонта у себя дома погиб 44-летний мужчина. Несчастный случай произошел вечером 14 августа.

Как передал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, сельчанин, не соблюдая технику безопасности, орудовал болгаркой. В какой-то момент он потерял контроль над прибором, и тот отскочил ему в шею. Мужчина получил резаную рану и скончался на месте от потери крови.

На место происшествия выезжали полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители передали тело погибшего на судмедэкспертизу.