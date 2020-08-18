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В кустах в центре Уфы был обнаружен похожий на гранату предмет

На тревожный вызов съехались полицейские и росгвардейцы
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Подозрительным предметом оказался макет гранаты

Подозрительным предметом оказался макет гранаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кустах рядом с высотным домом по проспекту Октября в Уфе был обнаружен предмет, похожий на гранату. Инцидент произошел ранним утром 14 августа, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Подозрительный предмет случайно заметил 40-летний кровельщик. Он рассказал о находке в полицию. На тревожный вызов сразу же съехались полицейские и росгвардейцы. Саперная группа установила, что горожанин заметил всего лишь немаркированный макет ручной гранаты. Она не представляла взрывоопасности.

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