В кустах в центре Уфы был обнаружен похожий на гранату предмет

Подозрительным предметом оказался макет гранаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кустах рядом с высотным домом по проспекту Октября в Уфе был обнаружен предмет, похожий на гранату. Инцидент произошел ранним утром 14 августа, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Подозрительный предмет случайно заметил 40-летний кровельщик. Он рассказал о находке в полицию. На тревожный вызов сразу же съехались полицейские и росгвардейцы. Саперная группа установила, что горожанин заметил всего лишь немаркированный макет ручной гранаты. Она не представляла взрывоопасности.