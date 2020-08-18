В Башкирии циклон принесет арктические холода

Большая часть текущей недели будет холодной и дождливой

В Башкирии большую часть текущей недели будет холодная погода. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

«Всему виной циклон, располагающийся за Уралом. В его тыловой части на территорию республики северными потоками забрасываются порции арктического холода», – пояснили специалисты.

По прогнозам, фон температур будет ниже обычного на 2-4 градуса. В ночные часы столбики термометров покажут +4,+11°, днем – не выше +12,+18°. Одновременно с холодом в большинстве районов республики пройдут дожди разной интенсивности, а днем возможен град.

Ситуация сменится в выходные дни. С юга начнет распространяться теплая воздушная масса. Температура воздуха приблизится к 20-градусным отметкам, а дождей станет меньше.