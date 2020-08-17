Встреча Радия Хабирова с защитниками Куштау сорвалась

фото: glavarb.ru

Назначенная на 16:00 17 августа встреча главы Башкирии Радия Хабирова с защитниками шихана Куштау не состоялась. Причина состоит в том, что стороны не смогли договориться о списках участников. Об этом сообщили активисты. Когда теперь состоится заседание и состоится ли оно вообще, неизвестно.

Тем временем телеграм-канал «Эхо Москвы в Уфе» опубликовал минутный ролик, на котором Хабиров объясняет свое видение сорвавшихся переговоров.

– В СМИ появилась информация о том, что мы сорвали встречу с защитниками Куштау. Это ложь. Это неправда. Мы действительно с самого утра готовились к этой встрече. И мне на самом деле хотелось встретиться. Мне стали ставить неприемлемые условия, что на этой встрече будут представители БОО «Башкорт» [признана экстремистской организацией по решению Верховного суда Башкирии. - Ред.]. Мне на самом деле очень хочется встретиться с представителями защитников. Я вчера видел очень много светлых искренних людей, которые действительно борются за идею, за Куштау. К сожалению, констатирую, что встреча не состоялась. Тем не менее я всегда готов к диалогу. Мы сейчас подумаем, что делать дальше. К сожалению те, которые таким образом ведут [себя], им, похоже, Куштау совсем не нужен, – подытожил Радий Хабиров.

Напомним, на встрече предполагалось прийти к компромиссному решению по Куштау. Подножье горы на прошлых выходных стало местом столкновения экоактивистов и представителей «Башкирской содовой компании», выступающей за промышленную разработку шихана. Вечером 16 августа на место приехал Хабиров. Он предложил сторонам пойти на диалог, формой которого должно было стать сегодняшнее совещание.