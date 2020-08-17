Бабушка скончалась на следующий день: в СК Башкирии сообщили подробности гибели в бане 9-летней девочки

Женщину доставили в больницу, но было уже поздно

В Калтасинском районе Башкирии вместе с 9-летней девочкой, погибшей от отравления угарным газом в бане, находилась бабушка. 63-летнюю женщину успели госпитализировать, однако она скончалась в больнице на следующий день. Изначально пострадавших обнаружили родственники – они прошли их проверить после длительного отсутствия. Подробности трагедии сообщили в СК республики. Ведомство начало доследственную проверку по факту гибели двоих человек.

«Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются очевидцы, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются иные причины и условия, способствующие произошедшему», – передали следователи.