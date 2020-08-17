Детские сады в Башкирии начнут работать с 1 сентября

Детсады будут работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требования Фото: Мария ЛЕНЦ

Детские сады в Башкирии начнут работать в штатном режиме с 1 сентября. Такой ответ на многочисленные запросы жителей в соцсетях главы республики Радия Хабирова дала начальница отдела дошкольного образования регионального Минобра Алина Галина.

«По состоянию на 17 августа в детских садах функционируют дежурные группы. С 1 сентября детские сады заработают в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», – написала чиновница.

Напомним, с 1 сентября в Башкирии откроются и все школы. Но работать они будут в особом порядке.