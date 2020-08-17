В Башкирии СК возбудил уголовное дело из-за падения хоккейных ворот на 7-летнюю девочку

фото: СК РБ

В Сибае местный следственный комитет возбудил уголовное дело из-за падения хоккейных ворот на 7-летнюю девочку. Расследование будет проводиться по двум статьям – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность». Об этом 17 августа сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Напомним, инцидент произошел 1 августа 2020 года на детской площадке во дворе дома на улице Ветеранов. Девочка повисла на перекладине хоккейных ворот, после чего они опрокинулись ей на голову. Ребенок до сих пор находится в городской больнице.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев, сотрудников управляющей компании и администрации города. Правоохранители анализируют техническую документацию. СК даст правовую оценку должностным лицам мэрии, работникам организации-подрядчика и ответственным за содержание оборудования на игровой площадке.