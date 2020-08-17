149 призывников из Башкирии от армии «отмазали» юридические фирмы

В армию из Башкирии в прошедший весенний призыв отправились более шести тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по итогам весеннего призыва 149 парней избежали службы благодаря юридическим фирмам, которые помогли обжаловать решение комиссии. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил врио военного комиссара РБ Рамиль Хайрутдинов.

«Прошу председателей призывных комиссий обратить внимание на организацию совместных мероприятий с военным комиссариатом по противодействию в рамках закона действиям указанных фирм», – обратился к коллегам Хайрутдинов.

За время весеннего призыва – с 1 апреля по 15 июля – на комиссии было вызвано 19517 человек, не явились только четверо. Призвано в армию порядка шести тысяч парней, девять тысяч получили отсрочку, освобождены от призыва – 3295.

После доклада военного комиссара глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что необходимо усилить пропагандистскую работу и мотивировать призывников работой в госслужбе:

«Этим молодым людям нужно сейчас объяснять – служба в армии не только твоя обязанность и долг, но и определенная повестка, пропуск в жизнь для занятия определенных должностей, об этом надо очень серьезно думать».