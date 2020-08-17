Стало известно, как будут работать школы в Башкирии с 1 сентября

Школы в условиях коронавируса будут работать по-другому Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, как будут работать школы с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. Руководитель республики подтвердил, что дети все-таки сядут за парты, и перечислил ряд нововведений в учебных заведениях. Среди них:

– кабинетная система: дети не будут ходить из класса в класс, исключения составляют физкультура, физика, химия, информатика и технология;

– плавающие перемены;

– строгий масочный режим;

– потоки учеников и учителей разведут, для этого будут открыты всех входы в учебные заведения, в том числе и запасные;

– проветривание и дезинфекция классов и коридоров по графику;

– рециркуляторы воздуха в столовых, спортзале и коридорах;

– измерение температуры перед началом уроков и в школьных автобусах;

– уроки сокращаются на 5 минут;

– соблюдение социальной дистанции;

– контроль соблюдения санитарных норм обеспечат медицинские инспекторы из числа студентов старших курсов из медвузов и колледжей.

Хабиров попросил семьи и учителей беречь себя, не рисковать и при малейшем недомогании оставаться дома.