Стало известно, как будут работать школы в Башкирии с 1 сентября

Школы в условиях коронавируса будут работать по-другому
Фото: Мария ЛЕНЦ
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, как будут работать школы с 1 сентября в условиях пандемии коронавируса. Руководитель республики подтвердил, что дети все-таки сядут за парты, и перечислил ряд нововведений в учебных заведениях. Среди них:
– кабинетная система: дети не будут ходить из класса в класс, исключения составляют физкультура, физика, химия, информатика и технология;
– плавающие перемены;
– строгий масочный режим;
– потоки учеников и учителей разведут, для этого будут открыты всех входы в учебные заведения, в том числе и запасные;
– проветривание и дезинфекция классов и коридоров по графику;
– рециркуляторы воздуха в столовых, спортзале и коридорах;
– измерение температуры перед началом уроков и в школьных автобусах;
– уроки сокращаются на 5 минут;
– соблюдение социальной дистанции;
– контроль соблюдения санитарных норм обеспечат медицинские инспекторы из числа студентов старших курсов из медвузов и колледжей.
Хабиров попросил семьи и учителей беречь себя, не рисковать и при малейшем недомогании оставаться дома.