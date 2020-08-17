«Зашел в воду и не вышел»: в Башкирии пропал солдат-контрактник, вернувшийся домой в отпуск

Сейчас в районе начаты поиски Ульфата – неравнодушные просят присоединиться к ним, особенно те, у кого есть лодки.

В Бурзянском районе Башкирии разыскивают без вести пропавшего 20-летнего Ульфата Ахметова. Молодой человек исчез загадочным образом.

Как рассказали родственники в социальных сетях, Ульфат вернулся домой в отпуск 13 августа из армии, парень служит по контракту. В октябре молодой человек должен уехать обратно на работу.

В день своего приезда он отправился отдыхать с отцом к реке в районе пещеры Шульган-Таш. Где-то в пять часов вечера Ульфат исчезает – оказалось, что он спустился к воде, зашел в нее, а обратно не вышел.

Сейчас в районе начаты поиски Ульфата – неравнодушные просят присоединиться к ним, особенно те, у кого есть лодки. Нужно осмотреть все окрестности.

- Кто свободен, кто неравнодушен, выходите на поиски, - пишут добровольцы. – Одевайтесь тепло.

Если вы хотите помочь в поисках или видели его, позвоните родственникам по телефону 8 (937) 1675114 - Фаяз.