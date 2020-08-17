Башкирия готовится к переходу на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

Власти республики планируют выйти на второй этап до 1 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии наметилась тенденция для перехода ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Об этом 17 августа на оперативном совещании в правительстве сообщил руководитель региона Радий Хабиров.

«Мы подходим к 1 сентября. У нас появились, на мой взгляд, тенденции перехода ко второму этапу [снятия ограничений]. Я проведу завтра заседание оперативного штаба. Подготовьтесь, пожалуйста, все – каждый по своим направлениям: транспорт, МФЦ, больницы, торговые учреждения. До 1 сентября давайте прожмем еще немного ситуацию. Нам надо выйти с укрепившимся запасом. Уменьшение пневмоний нам позволяет надеяться на лучшее», – отметил Хабиров.

Он поручил министерству здравоохранения наращивать и удерживать запас коечных мест в связи с грядущим эпидемиологическим сезоном.

Напомним, в Башкирии по состоянию на 17 августа коронавирус подтвердился у 7340 человек (+38 за сутки)