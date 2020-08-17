Радий Хабиров опасается, что в условиях пандемии коронавируса Башкирия начнет терять учителей

!no_title Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил тревогу по поводу начала учебного года. Он опасается, что коронавирус «подкосит учителей». Об этом он сообщил 17 августа на оперативном совещании в правительстве.

«Мы не очень переживаем, что дети будут болеть, но они являются источниками инфекции. Я больше переживаю, что мы перекосим наших учителей. У нас среди них очень много и пожилых, и болеют многие хроническими заболеваниями. В условиях, когда они с детьми общаются, а те являются носителями инфекции, это будет серьезнейший удар по здоровью, и мы будем просто терять учителей», – сказал руководитель республики.

Он добавил, что после 1 сентября властям следует готовиться к «небольшой серьезной волне, на которой нам нужно будет удержаться».

По словам Хабирова, проблему коронавируса также может усугубить «сложный эпидемиологический сезон» с ОРВИ, пневмонией и гриппом.