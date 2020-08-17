В Башкирии погибла 9-летняя девочка, надышавшись угарным газом в бане

Обстоятельства гибели девочки предстоит проверить правоохранителям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Печальные новости пришли из Калтасинского района Башкирии: там вчера вечером погибла девятилетняя девочка. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС во время оперативного совещания в правительстве республики.

По предварительным данным, родители затопили баню, но не уследили за печью, и ребенок надышался угарным газом. Прибывшим медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть ребенка.

Сейчас обстоятельства произошедшего предстоит проверить правоохранительным органам – опросить членов семьи и очевидцев, назначить судебно-медицинскую и другие необходимые экспертизы.

- Земля пухом тебе, принцесса. Спи спокойно, ангелочек, - скорбят сельчане по погибшей девочке.