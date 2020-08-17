В 496 школах Башкирии будут дежурить медицинские инспекторы

В 496 школах республики будут дежурить медицинские инспекторы в целях недопущения распространения коронавируса среди школьников.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 17 августа Радий Хабиров заявил, что в 496 школах республики будут дежурить медицинские инспекторы в целях недопущения распространения коронавируса среди школьников. Известно, что инспекторами являются студенты, выпускники и интерны БГМУ.

- Они дают нам несколько сотен выпускников, которые прибудут в почти 500 школ. Они с утра до вечера будут заниматься только тем, что вот те нормы, о которых мы договорились: масочный режим для преподавателей, и социальная дистанция – они за этим будут смотреть, - заявил руководитель региона.

Глава также заявил, что такого количества врачей для дежурства в школах не найти, поэтому решили обратиться к студентам и выпускникам. Хабиров попросил глав районов создать им нормальные условия для работы.

- Выпускник или выпускница приезжает к вам в район, и будет отрабатывать две недели. Вот эти две недели они где-то должны жить, они должны понимать, какой у них быт, где они будут кушать, - сказал Хабиров.