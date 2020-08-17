«Если бюджет не реализуете, мне есть куда деть деньги»: Радий Хабиров обратился к главе Госкомтранса Башкирии

Радий Хабиров отметил, что все главы районов просят у него деньги на асфальт

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 17 августа Радий Хабиров обратился к главе Госкомтранса РБ Алану Марзаеву. Глава поручил вплотную заняться ремонтом дорог и сделать все запланированное.

- Алан Викторович, у меня какая просьба – там у нас такие довольно масштабные работы еще идут с асфальтом. Погода еще не способствует, но вы как-то напрягайтесь, ладно. Прошу особенно по Уфе, мы много в этом году запланировали. Давайте так. Если в этом году вы не освоите республиканские деньги, то мне есть куда их деть – вон у меня главы [районов] все просят на асфальт деньги, - заявил Хабиров.