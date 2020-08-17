«Это недопустимо»: Радий Хабиров – о пострадавших в ходе стычек на Куштау

Радий Хабиров сказал, что произошедшее на Куштау - это в том числе и недоработка властей

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал стычки активистов-защитников шихана Куштау и представителей «Башкирской содовой компании», выступающих за промышленную разработку горы. Столкновения произошли на минувших выходных – 15-16 августа. Руководитель республики вчера лично выезжал на место, чтобы урегулировать конфликт. Итогом встречи стало заявление Хабирова о том, что шихан не будет разрабатываться до тех пор, пока не будет принято компромиссное решение. Сегодня, 17 августа, глава прокомментировал произошедшее на оперативном совещании в правительстве.

«Предприятие БСК пыталось приступить к разработке горы Куштау, о которой были предыдущие договоренности, но встретили довольно-таки сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау, и это начало превращаться в довольно сильные столкновения. Причем столкновения привели уже к тому, что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо, безусловно. То, что касается нападения на сотрудников органов внутренних дел – это будет предметом серьезного уголовного разбирательства», – сказал Хабиров.

Перед коллегами он еще раз проговорил свое решение по Куштау: «До того момента, пока не будет найдено компромиссное решение, на гору никто не пойдет. Туристы пусть идут, грибы собирают и так далее, но техника туда не пойдет, и разработки не будет».

Руководитель республики выразил признательность и защитникам горы, и коллективу БСК за то, что обе стороны «друг друга услышали и ушли».

Координационное совещание по вопросу шихана будет собрано. Кто в него войдет, пока неизвестно. Хабиров обсудит его структуру «с представителями защитников Куштау». Вести совещание поручено первому вице-премьеру Андрею Назарову.

Руководитель Башкирии отметил, что стычки на Куштау, – это недоработка властей: администрации главы, блока промышленность и «всех глав муниципалитетов»:

«Там [у Куштау] очень разные люди были, с разных районов республики, и многие из них пришли туда, потому что чувствуют наше невнимание. Там небогатые в общем-то люди, все усеяно машинами, простенькие машины стоят и так далее. Я считаю, что главам муниципалитетов нужно посмотреть, что происходит [у них в районах]: и ребята молодые где-то без работы ходят, и по жилью надо посмотреть, семьи не могут создавать и так далее».

Хабиров затронул и проблему пандемии коронавируса, из-за которой «мы [власти] немножко оказались отделены от людей», «полгода с людьми не работаем, а работать с людьми не из кабинетов надо, а вживую».