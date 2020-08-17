За сутки коронавирусом заразились 38 человек в Башкирии

Всего по выздоровлению выписано 6513 человек. Умерших с начала эпидемии – 27.

Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 7340 человек. За сутки это число увеличилось на 38. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.

В стационарах республики находятся 115 человек, из них 10 в тяжелом состоянии, три – на ИВЛ. У 685 пациентов болезнь протекает в легкой форме, они лечатся дома.

Всего по выздоровлению выписано 6513 человек. Умерших с начала эпидемии – 27.

Кононова отметила, что на следующей неделе ожидается массовая выписка выздоровевших из больниц.