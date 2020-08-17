В Башкирии после тройного ДТП с пьяным водителем погибла 4-летняя девочка

Погибшая девочка находилась в салоне Datsun / фото: ГИБДД РБ

Вечером 16 августа на трассе в Аургазинском районе произошло ДТП со смертельным исходом – погибла 4-летняя девочка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария зафиксирована в восьмом часу вечера на 72-м километре автодороги Уфа-Оренбург, где столкнулись вазовская «пятнадцатая» и Mercedes-Benz. После удара отечественная легковушка врезалась во встречный Datsun.

У водителя ВАЗа обнаружены признаки алкогольного опьянения / фото: ГИБДД РБ

В ДТП пострадали как минимум четыре человека – 59-летний водитель ВАЗ-2115, 41-летний автомобилист из Datsun и его пассажиры, среди которых была 4-летняя девочка. Позже от полученных травм она скончалась в реанимационном отделении.

фото: ГИБДД РБ

«Известно, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,925 мг/л. По факту ДТП проводится проверка», – передали в ГИБДД.