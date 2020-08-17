В Башкирию возвращаются врачи, работавшие в ковидных госпиталях в Кыргызстане

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В Башкирию возвращаются врачи, которые работали в коронавирусных госпиталях в Кыргызстане. Как рассказал заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов (бывший главный врач Белорецкой ЦРБ), три недели башкирские медики вместе со своими коллегами из других регионов боролись с коронавирусом. Дело в том, что в Кыргызстане фиксировался высокий уровень заболеваемости и смертности, и требовалась помощь. Благодаря упорной работе и профессионализму врачей, удалось серьезно снизить эти показатели.

- Наши врачи работали в красных зонах, разделившись на группы и перемещаясь по самым тяжелым участкам. Если в какой-то больнице была необходимость, работали неделю и больше. Поработали в 31 медицинском учреждении страны. Через руки башкирских медиков прошли больше 4 тыс. человек, - рассказал Евгений Кустов.

Кроме того, башкирские специалисты обучали местных врачей правилам биологической защиты и противоэпидемическому режиму. Их работу отметил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который от себя и всего народа горячо поблагодарил врачей за проделанную работу.