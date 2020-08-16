Рабочая неделя в Башкирии начнется с ливней и холодного ветра

Фото: архив "КП"

В Башкирии новая неделя снова не порадует хорошей погодой. Как рассказали синоптики, первый рабочий день в республике начнется с проливных дождей и умеренного северно-западного холодного ветра. В республике будет ощутимо прохладно, особенно, ночью, всего +6; +11 градусов. Днем станет теплее, но не сильно: +14; +19. Во вторник к ливням прибавится гроза, а ветер из умеренного усилится до шквалистого.

В Уфе завтра также ожидается переменная облачность и дождь. Днем будет всего +10; +16 градусов, а скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду.