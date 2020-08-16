В Башкирии две туристки отправились в поход и заблудились в горах

Отправляясь в поход, всегда обязательно регистрируйте свой маршрут Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Накануне вечером в службу спасения поступило сообщение, что две туристки приехали в Белорецкий район, чтобы полюбоваться красотами Айгира, но зашли слишком далеко, устали и заблудились. Обессиленные туристки не стали рисковать и искать дорогу до ближайшей деревни. Они смогли найти место, где ловит сотовая связь, и отправили спасателям свои координаты, по которым их было легко найти, а после, наспех соорудив шалаш, спокойно дожидались помощи.

Как рассказали в региональном Госкомитете по ЧС, туристки не пострадали, поэтому медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели напоминают, что, отправляясь в поход, необходимо заранее зарегистрировать свой маршрут, чтобы к вам своевременно выдвинулись на помощь, если будет нужно.