Эксперты подсчитали, в каком возрасте женщины в Башкирии чаще всего рожают детей вне брака

Большинство детей вне брака рождается у девушек до 18 лет Фото: Иван ВИСЛОВ

Эксперты рассказали, что все чаще жительницы Башкирии рожают детей вне официального брака. Издание UfaсityNews.ru опубликовало статистику, согласно которой целых 17 процентов женщин в республике решили обзавестись потомством, не зарегистрировав отношения с отцом ребенка.

Так, по данным Башстата, только в 2019 году в 53,8 % случаев мамами-одиночками стали девушки до 18 лет. Еще 38,6% девушек в возрасте от 18 до 19 лет также предпочли материнство без официального брака. Немалое количество таких мам и среди женщин в возрасте старше 40 лет. Самыми осторожными и продуманными оказались молодые женщины из категории 25-29 лет, там рожать детей вне официального брака рискнули только 11,8%.