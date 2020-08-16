Уфимец-тиран признался, что надругался над падчерицей, а потом избил жену

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности жуткой истории в Уфе, где женщина обвинила своего супруга в растлении 16-летней падчерицы, а он в ответ жестоко избил ее, сломав челюсть. После того, как с 41-летним кладовщиком стали работать следователи, он не смог скрывать страшную тайну и чистосердечно во всем признался. Сейчас, как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мужчина задержан и находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Напомним, что все началось с того, что на прошлой неделе в больницу поступила уфимка с переломом челюсти. На расспросы врачей, что произошло, женщина рассказала, что ее муж напился и надругался над падчерицей-девятиклассницей, а потом набросился на жену с кулаками. Дебошира сразу задержали, если его вина будет доказана, мужчине грозит внушительный срок.