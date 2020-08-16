В Минздраве опровергли фейк, что беременная женщина, которую вместе с дочкой сбила машина в Уфе, погибла

Фото: скриншот записи с видеорегистратора

В Минздраве рассказали о состоянии беременной женщины и ее дочери, которых в минувшую пятницу сбила машина. Дело в том, что сегодня ряд СМИ опубликовали новость, что женщина и ее нерожденный ребенок скончались в больнице, а шестилетняя малышка находится в критическом состоянии. К счастью, в ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности, состояние женщины стабилизировалось, и малыша также удалось спасти. Медики сейчас делают все возможное, чтобы все поскорее пошли на поправку, а ребенок не родился раньше времени.

- Состояние пострадавших средней тяжести, стабильное, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что авария произошла днем 14 августа в уфимской Черниковке. Женщина с дочкой переходили дорогу на светофор, как неожиданно иномарка вылетела на красный свет и сбила переходивших. Позже 20-летняя водительница иномарки будет оправдываться, что обзор ей загородил проезжавший мимо автобус, и все произошло так внезапно, что она растерялась.а вот очевидцы аварии уверяют, что никакого автобуса не было, а водитель до последнего даже не попыталась сбросить скорость и ехала на запрещающий сигнал светофора.