«Это просто ужас!»: в Башкирии жители многоэтажки застали в своем подвале маргинальную пару

Фото: скриншот видео

Неприятный сюрприз обнаружили в собственном подвале жильцы одного из домов в Салавате. Прямо на бетонном полу парочка бездомных организовала себе любовное гнездышко из тряпок и картона, где отсыпалась после алкогольных возлияний. Жильцы сняли происходящее на мобильный телефон и выложили запись в соцсети, призвав районную администрацию и управляющую компанию обратить внимание на происходящее. Они переживают, что из-за гниющих объедков и горы мусора в квартиры поползут тараканы и крысы, а это прямой рассадник инфекции.

- Что творится в подвале, это просто ужас какой-то. Когда в последний раз производили уборку в подвалах? Утверждают, была обработка в июле, но каким образом она происходила, не понятно! В подвале мусор, бомжи поселились, конечно, заведутся и тараканы, и ещё неизвестно какая живность. Подвалы не чистят, не обрабатываются! Видимо, нужно писать жалобу на это ЖЭУ в администрацию! – эмоционально подписала жительница дома выложенное видео.