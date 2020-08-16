Уже 2 месяца нет новостей: В Башкирии разыскивают пропавшего 27-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии родные, волонтеры и полицейские разыскивают 27-летнего жителя Чекмагушевского района. Радик Лутфуллин пропал еще два месяца назад, когда 14 июня утром вышел из своего дома в селе Ташкалмашево, и больше его никто не видел. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к поисковикам и в полицию, но пока нет никаких зацепок.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку, красную футболку, светло-синие шорты, черные калоши.

Если вам что-то известно о местонахождении Радика Лутфуллина, просьба сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.