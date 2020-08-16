27-я жертва коронавируса в Башкирии: что известно

Еще трое пациентов в республике подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня. 16 августа, стало известно о новой смерти от коронавируса. В региональном Минздраве рассказали, что умершим оказался 63-летний уфимец, который страдал ишемической болезнью сердца. Сопутствующее заболевание ослабило организм, поэтому пациент скончался, несмотря на усилия врачей, а общее число жертв вируса в республике увеличилось до 27.

Также напомним, что за сутки прирост заболевших составил 34 человека – всего зараженных в Башкирии сейчас 7302.

- Всего в стационарах сейчас 114 пациентов, состояние 10 из них оценивается как тяжелое, к аппаратам ИВЛ подключены 3 человека, - добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.