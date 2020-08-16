В Башкирии пьяный подросток угнал автомобиль, но уснул за рулем

Фото: архив "КП"

Неприятный сюрприз ожидал 26-летнего жителя Агидели, который обнаружил, что его ВАЗ-21065, который он припарковал недалеко от дома, исчез. Мужчина собирался навестить родственников, но вместо этого пришлось вызывать полицию. Прибывшим на место оперативникам долго машину искать не пришлось – автомобиль обнаружили буквально в 20 метров от стоянки, а внутри салона спал молодой парень, который был пьян и плохо соображал, что происходит.

17-летнего злоумышленника доставили в отдел, где выяснилось, что он уже был ранее судим за угон. Парень рассказал, что был пьян, проходил мимо автомобиля, дернул за дверцу, а она оказалась открытой. Тогда он решил прокатиться на чужом авто и вернуть обратно, но мотор быстро заглох, и парень уснул прямо в салоне.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.