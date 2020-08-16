«Это очередной вызов для нас»: глава Башкирии поделился опасениями насчет вспышек ковида в школах

Следить за выполнением санитарных рекомендаций будут студенты-медики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшую пятницу глава Башкирии провел очередной «Здравчас», на котором обсуждались самые важные проблемы здравоохранения в республике. Радий Хабиров напомнил, что совсем скоро в школах начнется новый учебный год, а значит, тысячи учеников, педагогов и школьный персонал соберутся вместе, будут тесно общаться и взаимодействовать. А значит, высок риск вспышек коронавируса в школах, и этого необходимо избежать.

- Это очередной вызов для нас. Увеличится количество контактов внутри закрытых пространств, которые могут привести к росту заболеваемости по ОРВИ, гриппу или коронавирусу. И мы должны сделать всё, чтобы предотвратить это, - заявил Радий Хабиров.

Именно для этой цели региональные Минобр и Минздрав договорились об эффективном взаимодействии: соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в школах будут контролировать медицинские инспекторы из числа студентов БГМУ. Они будут следить за социальной дистанцией, дезинфекцией помещений и подготовкой кабинетов перед началом уроков.