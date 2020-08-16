В Уфе завершились поиски пропавшего 11-летнего мальчика

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе завершились поиски 11-летнего Рашита (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.). Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». К счастью, все обошлось: ребенок найден живым и невредимым и передан близким. Где именно почти неделю прятался мальчик и почему не возвращался домой, волонтеры также уточнять не стали.

Напомним, что Рашит ушел из дома еще 6 августа, но так не вернулся. Обеспокоенные родители сообщили о пропаже ребенка в полицию, а добровольцы прочесывали улицы и подъезды в поисках пропавшего школьника.