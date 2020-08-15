Уфа вошла в топ необычного рейтинга «слов-паразитов»

Уфимцы в этом странном рейтинге обошли Москву и Казань Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Необычное исследование провели специалисты агентства Zoom Market. Исследователи выяснили, в каких городах России чаще всего говорят слова-паразиты. К ним можно отнести «типа того», «как бы» и многие другие.

Для этого эксперты опросили людей, живущих в этих городах.

На первом месте оказался Краснодар, в тройку лидеров также вошли Липецк и Челябинск. В десятку — Брянск, Саратов, Омск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Симферополь и Екатеринбург. На 11-м месте расположилась столица Башкирии — Уфа.

Кстати, всего на одну позицию наш город опередил Москву. Казань заняла 15-ю строчку.