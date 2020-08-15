Башкирию ждут ливни, грозы и град

Водителям на этих выходных не повезет - то ливни, то град

Прохладная дождливая погода сохранится в ближайшие дни в Башкирии. Синоптики сообщают, что конец текущей недели и начало следующей пройдет под знаком дождей, ливней, гроз и даже града.

Так, в воскресенье 16 августа эксперты прогнозируют крупный град и грозу. При этом днем погода будет достаточно теплой, около +20. Такой же будет погода в понедельник, но уже усилится ветер. Кроме того, МЧС предупреждает жителей региона о крупном граде и напоминает, что под деревьями от него лучше не прятаться — град может сбить крупные ветки.

Ко вторнику-среде ветер усилится, синоптики ожидают порывы ветра. Ночью похолодает до +7, а днем уже не стоит ждать хотя бы кратковременной жары. Умеренная, прохладная погода.