В Башкирии по нелепой случайности погиб дорожный рабочий

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В минувший четверг, 13 августа, в Кумертау под колесами тяжелого грузовика погиб дорожный рабочий. Прибывшие на место медики констатировали смерть 27-летнего жителя Мелеузовского района.

Как сообщил «КП-Уфа» источник в правоохранительных органах, молодой человек стоял позади грузовика. Водитель стал сдавать назад, не увидел рабочего, сбил его, но не заметил этого и переехал мужчину колесами.

По трагическому совпадению, в должностные обязанности парня как раз и входило «оказание правильного и безопасного направления движения задним ходом». Проще говоря, он сам обычно и подсказывал водителю, куда движется грузовик.

Сам водитель был трезвым, что показал алкотестер. Почему он не увидел коллегу и сбил его, предстоит выяснить следствию.