В Уфе появился новый памятник героине войны. Мнения горожан разделились

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Вчера, 14 августа, во дворе уфимского лицея №155 открыли памятник Наталье Ковшовой. Автором скульптуры стал местный скульптор Халит Галиуллин.

Герой Советского союза Наталья Ковшова родилась в Уфе. В 1941 году, когда ей не было и 20 лет, девушка отправилась на фронт, и уже в начале 1942 года начала служить снайпером в 528-м стрелковом полку. За время войны уничтожила 167 фашистов, спасла тяжело раненного командира полка и героически погибла, отказавшись сдаваться в плен.

Местные жители позитивно оценили сам факт установки памятника, но к его исполнению у многих возникли вопросы. Так, многие уфимцы остались недовольны выбором скульптора. Халит Галиуллин печально известен как создатель спорных композиций коричневого цвета. Качество исполнения лица героини Великой Отечественной войны тоже вызвало вопросы у комментаторов в социальных сетях.