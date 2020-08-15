В Уфе подросток напал с ножом на 92-летнюю женщину

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В минувший четверг, 13 августа, 17-летний уфимец напал с ножом на 92-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, молодой человек хотел ограбить пенсионерку. Вместе с ним задержан его приятель, который и предложил подростку убить пожилую женщину.

Жертвой они выбрали одну из своих соседок. Саму идею придумал приятель нападавшего, пообещав ему помочь, если «что пойдет не так». Вечером 13 августа «исполнитель» ворвался в квартиру пенсионерки и ударил ее ножом в шею. Молодые люди изначально планировали не ранить, а именно убить свою жертву, чтобы та не опознала налетчиков. К счастью, на помощь к бабушке подоспел внук, которому и удалось задержать преступника. Подоспевшая скорая помощь спасла жизнь пенсионерке.

Первого подростка будут судить по статье «Покушение на убийство», второго - «подстрекательство и пособничество в покушении на убийство».