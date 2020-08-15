В Уфе до шести полос расширят одну из главных улиц города

Фото: мэрия Уфы

Власти Уфы отчитались о ремонте улицы Галле. Как уже знают многие горожане, сейчас участок дороги от Комсомольской до проспекта Октября наполовину закрыт. Мэрия уточняет, что все работы они планируют завершить до октября 2021 года.

В первую очередь, дорожники увеличат проезжую часть на улице Города Галле до шести полос. Вместе с этим власти города проводят здесь ремонт по программе «Безопасные дороги», обустраивают ливневки и заменяют коммуникации.

Напомним, что именно по улице Города Галле пойдет поток машин, если Уфе все-таки удастся достроить проект соединения трасс М-5 и М-7 через восточный выезд.