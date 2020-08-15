Уфимец сменил номер мобильного и лишился денег. В полиции рассказали, как этого избежать

Новому владельцу сим-карты грозит реальный срок Фото: Рустем АХУНОВ

В полицию Уфы обратился житель города, у которого похитили 14 200 рублей. Как оказалось, преступник воспользовался невнимательностью мужчины.

В прошлом году уфимец сменил номер телефона, но забыл отвязать от него услугу «Мобильный банк». Через некоторое время его старый номер продали новому клиенту, что законом не запрещено. Так делают все операторы сотовой связи. Новый хозяин сим-карты, 44-летний таксист из Кумертау, заметил, что к номеру привязан «Мобильный банк», и воспользовался этим.

Пресс-служба МВД по Башкирии уточняет, что новый владелец сим-карты получил доступ к кредитной карте прошлого хозяина и похитил с нее 14 200 рублей. В полиции отметили, что всем пользователям этой услуги необходимо отключать ее перед тем, как сменить номер.

Теперь жителю Кумертау предстоит ответить перед законом. Уголовное дело возбуждено по 158-й статье - «Кража». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.